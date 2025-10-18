Ричмонд
Атаку БПЛА отразили над Сочи

Живущим у береговой линии рекомендовалось не выходить на улицу и переждать опасность в помещении без окон.

В Сочи и Сириусе в ночь на 18 октября работали системы противовоздушной обороны, отражая атаку беспилотников. Угроза атаки БПЛА была объявлена в 00:51 и отменена в 03:17. Такие данные приводятся в Telegram-канале главы Сочи Андрея Прошунина.

Мэр попросил жителей и гостей города сохранять спокойствие, не снимать и не выкладывать в интернет пролёт беспилотников и работу ПВО. Тем, кто живёт у береговой линии, рекомендовалось не выходить на улицу и переждать опасность в помещении без окон. Кроме того, Прошунин напомнил, что подходить к обломкам БПЛА нельзя, около них также не стоит пользоваться мобильным телефоном.

Аэропорт Сочи приостанавливал работу с 02:35 по 03:11, за это время на запасные аэродромы ушли пять самолётов. Пресс-служба сочинского аэропорта сообщила, что, по данным на 9 часов утра 18 октября, воздушная гавань работает штатно. Все рейсы, которые ушли на запасные аэродромы, вернули в Сочи. Пять рейсов задерживаются на вылет на более чем 2 часа. Пассажирам рекомендуют уточнять статус рейса у авиакомпании заранее, до выезда в аэропорт.

Напомним, по данным Минобороны, за ночь уничтожен 41 БПЛА, в том числе шесть — над Чёрным морем. Краснодарский край в утренней сводке военного ведомства не упоминается.

