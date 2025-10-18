Атаку БПЛА отразили над Сочи

Мэр попросил жителей и гостей города сохранять спокойствие, не снимать и не выкладывать в интернет пролёт беспилотников и работу ПВО. Тем, кто живёт у береговой линии, рекомендовалось не выходить на улицу и переждать опасность в помещении без окон. Кроме того, Прошунин напомнил, что подходить к обломкам БПЛА нельзя, около них также не стоит пользоваться мобильным телефоном.