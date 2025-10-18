В нижегородском аэропорту сняли все ограничения, связанные с угрозой атаки БПЛА

Международный аэропорт Нижнего Новгорода возобновил полноценную работу после временного приостановления. Об этом сообщила Росавиация.
На данный момент воздушная гавань функционирует в обычном режиме: отправка и прибытие рейсов осуществляется согласно расписанию. Пассажирам рекомендуется заранее уточнять актуальную информацию о своих рейсах у авиакомпаний.
Напомним, что временные ограничения были введены в ночь на 17 октября. Такие меры являются стандартной процедурой, направленной на обеспечение безопасности полётов, и регулярно применяются в российских аэропортах.
Ограничения вступили в силу в 2:45 ночи. В этот период два авиарейса, следовавшие в Нижний Новгород, были вынуждены изменить маршрут и приземлиться на запасных аэродромах.
К 5:34 все ограничения были сняты, и аэропорт вернулся к обычному режиму работы.
Ранее сайт pravda-nn.ru рассказывал, что делать и куда обращаться, если отменили рейс.