В нижегородском аэропорту сняли все ограничения, связанные с угрозой атаки БПЛА

В период действия «Ковра» два авиарейса, следовавшие в Нижний Новгород, были вынуждены изменить маршрут и приземлиться на запасных аэродромах.

Источник: Нижегородская правда

Международный аэропорт Нижнего Новгорода возобновил полноценную работу после временного приостановления. Об этом сообщила Росавиация.

На данный момент воздушная гавань функционирует в обычном режиме: отправка и прибытие рейсов осуществляется согласно расписанию. Пассажирам рекомендуется заранее уточнять актуальную информацию о своих рейсах у авиакомпаний.

Напомним, что временные ограничения были введены в ночь на 17 октября. Такие меры являются стандартной процедурой, направленной на обеспечение безопасности полётов, и регулярно применяются в российских аэропортах.

Ограничения вступили в силу в 2:45 ночи. В этот период два авиарейса, следовавшие в Нижний Новгород, были вынуждены изменить маршрут и приземлиться на запасных аэродромах.

К 5:34 все ограничения были сняты, и аэропорт вернулся к обычному режиму работы.

Ранее сайт pravda-nn.ru рассказывал, что делать и куда обращаться, если отменили рейс.

