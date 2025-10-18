Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ночью над Самарской областью сбили БПЛА

Ночью с 17 на 18 октября средства ПВО уничтожили над Самарской украинский БПЛА самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Всего же над территорией страны за ночь был сбит 41 БПЛА: 12 — в Брянской области, по пять — Калужской области и Республики Башкортостан, три — в Московской области, по два в Белгородской и Орловской областях, по одному — в Волгоградской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской и Самарской областях. Кроме того, шесть беспилотников уничтожены над акваторией Черного моря.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше