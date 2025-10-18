Ночью над Самарской областью сбили БПЛА

Всего же над территорией страны за ночь был сбит 41 БПЛА: 12 — в Брянской области, по пять — Калужской области и Республики Башкортостан, три — в Московской области, по два в Белгородской и Орловской областях, по одному — в Волгоградской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской и Самарской областях. Кроме того, шесть беспилотников уничтожены над акваторией Черного моря.
