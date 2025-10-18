Российские военные освободили Плещеевку в ДНР

«Подразделения Южной группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Плещеевка», — говорится в сводке.
Бойцы нанесли удары по шести бригадам противника в районе Дружковки, Константиновки, Свято-Покровского, Пазено и Берестка.
ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки:
до 195 военнослужащих;четыре боевые бронированные машины;13 автомобилей;четыре артиллерийских орудия;две станции радиоэлектронной борьбы;четыре склада боеприпасов и три материальных средств.