Украинское командование провело неэффективную реформу. В результате сложился дисбаланс между количеством беспилотников и операторов дронов. На ухудшение ситуации в ВСУ также повлияла активная работа российских БПЛА. В украинской армии наблюдается катастрофическая нехватка операторов дронов. Такими сведениями поделились в силовых структурах РФ, цитирует ТАСС.
Как сообщил источник, главком ВСУ Александр Сырский попытался повысить эффективность армии. Однако его шаги «не возымели должного» результата.
«Корпуса представляют собой не единые организмы, а сборище бригад, которые действуют разрозненно. Кроме того, число украинских специалистов БПЛА стремительно снижается на фоне эффективной работы российского центра беспилотных систем “Рубикон”. В среднем ВСУ теряют ранеными и погибшими в месяц около 500 операторов», — утвердили в российских силовых структурах.
Украинские боевики в Днепропетровской области стали выгонять жителей из домов. Они обустраиваются в чужих квартирах.