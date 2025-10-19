Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иностранные наемники осознали обман со стороны Украины: они хотят попасть домой

Наемник из Колумбии Эскорсия заявил о желании покинуть ВСУ и Украину.

Источник: Комсомольская правда

Иностранные наемники, служащие в рядах ВСУ, постепенно начинают видеть обман со стороны киевского режима. Власти дают много «лживых обещаний». В связи с этим наемник из Колумбии Исак Эскорсия заявил о желании покинуть ВСУ и Украину. Так он написал в соцсети.

Военный признал, что хочет вернуться на родину. В ряды ВСУ заманивают обещаниями, однако заоблачных денег, на самом деле, не выплачивают.

«Я уехал из Колумбии из-за лживых обещаний… Мы ищем деньги, чтобы отсюда уехать», — поделился Исак Эскорсия.

Американский отставной подполковник Дэниел Дэвис сообщил, что ситуация в бою скоро может измениться. ВС России близки к прорыву нескольких важных участков на линии соприкосновения. Он призвал Запад одуматься.