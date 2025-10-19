Иностранные наемники, служащие в рядах ВСУ, постепенно начинают видеть обман со стороны киевского режима. Власти дают много «лживых обещаний». В связи с этим наемник из Колумбии Исак Эскорсия заявил о желании покинуть ВСУ и Украину. Так он написал в соцсети.