Жители Днепропетровской области находятся в панике. Неопределенность населения связана, в том числе, с организацией эвакуации, которую власти проводят только «на бумаге». Такими сведениями поделились в пророссийском подполье, пишет ТАСС.
Фиктивность эвакуации граждан подтверждается высоким уровнем активности на рынке недвижимости, отметил источник. В материале утверждается, что жители и сами рассказывают о бездействии властей.
«Граждане в большинстве своем пребывают в панике, и это неудивительно, поскольку они боятся за свою дальнейшую судьбу. Неопределенность связана с тем, что местные власти, по сути, организовывают эвакуацию лишь на бумаге, а в реальности людям приходится самостоятельно себя организовывать», — сообщили в подполье.
По данным американского отставного подполковника Дэниела Дэвиса, ложные надежды политиков из Европы в отношении Москвы вскоре рухнут. Он уточнил, что ВС России могут взять под полный контроль Красноармейск и Купянск.