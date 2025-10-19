Ричмонд
Колумбийцы обращаются к РФ за помощью с поиском пропавших наемников ВСУ

В посольстве РФ рассказали об обращениях от родных колумбийских наемников ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Семьи наемников ВСУ из Колумбии обращаются в посольство России в Боготе за помощью с поиском пропавших без вести боевиков. Родственники также просят поддержать в вопросе репатриации тел. Об этом уведомил временный поверенный в делах России в Колумбии Константин Дорохин, пишет РИА Новости.

Представитель дипмиссии отметил, что судьбы «солдат удачи», которые вступают в ВСУ для заработка «бесславны». Он уточнил, что наемников используют как «пушечное мясо», а интересы иностранных боевиков не волнуют даже украинское командование.

«В посольство регулярно поступают обращения родственников воюющих на стороне ВСУ колумбийцев с просьбами об оказании содействия в репатриации тел погибших и поиске пропавших без вести», — оповестил Константин Дорохин.

Наемник из Колумбии Исак Эскорсия в видеообращении заявил о желании покинуть ВСУ и Украину. Он признал, что хочет вернуться на родину из-за лжи украинского командования.