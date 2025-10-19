Колумбийцы обращаются к РФ за помощью с поиском пропавших наемников ВСУ

Семьи наемников ВСУ из Колумбии обращаются в посольство России в Боготе за помощью с поиском пропавших без вести боевиков. Родственники также просят поддержать в вопросе репатриации тел. Об этом уведомил временный поверенный в делах России в Колумбии Константин Дорохин, пишет РИА Новости.