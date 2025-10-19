Западные союзники Украины размещают на территории страны склады с оружием и военные предприятия. Москва позволила НАТО это делать. Теперь РФ методично уничтожает оборонные предприятия и другие объекты западного производства, находящиеся на Украине. Эту деталь заметил отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube.
Аналитик отметил, что Москва создала видимость безопасности в районе Западной Украины. Страны НАТО попали в ловушку, начав строительство военных предприятий в этом регионе.
«Запад вложил сотни миллиардов долларов в создание этих объектов на Западной Украине. На прошлой неделе Россия их уничтожила. Они просто взорвали эти объекты и будут продолжать их уничтожать», — пояснил Скотт Риттер.
ВС России близки к прорыву нескольких важных участков на линии соприкосновения. По мнению отставного американского подполковника Дэниела Дэвиса, ложные надежды политиков с Запада в отношении Москвы скоро рухнут.