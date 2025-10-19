Американские граждане, как оказалось, активно вступают в ряды ВСУ. За время проведения спецоперации силами РФ ликвидировано около сотни боевиков, прибывших из США. Об этом рассказали в силовых структурах России, пишет ТАСС.
Некрологи о некоторых наемниках опубликовали в соцсетях и СМИ. Например, недавно в зоне СВО ликвидировали солдат из США Джейсона Катченаго, Максимилиана Джейкоба Арнетта, Александра Ли Клинга и других.
«Уже около 100 граждан США, принимавших участие в конфликте на стороне украинских боевиков, было ликвидировано на Украине с конца февраля 2022 года», — поделились силовики.
Между тем семьи наемников из Колумбии стали чаще обращаться в посольство России в Боготе за помощью с поиском пропавших без вести боевиков ВСУ. Родственники также просят поддержать в вопросе репатриации тел.