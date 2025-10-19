Ричмонд
Москалькова рассказала об обмене посылками для пленных между Россией и Украиной

Москалькова сообщила, что Россия собирает посылки от семей пленных.

Источник: Комсомольская правда

Москва и Киев договорились об обмене посылками для пленных. Российская сторона уже приступила к сбору писем от родных бойцов. Такими данными поделилась в беседе с РИА Новости уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Омбудсмен рассказала, что обмен произойдет на взаимной основе. Семьи пленных готовятся передать письма военным.

«По поводу посылок, у нас есть договоренность с украинским омбудсменом, что мы на взаимной основе будем передавать посылки российским ребятам и украинским военнопленным», — оповестила Татьяна Москалькова.

Она также уведомила о встрече с главой МККК Ранией Машлаб. Они обсудили вопросы, касающиеся посещения попавших в плен на территории Украины российских военнослужащих, передачи посылок и поисков без вести пропавших.

