Российские дроны под Красноармейском перерезали снабжение ВСУ по воздуху

Беспилотники российских войск перерезали воздушное снабжение украинских формирований под Красноармейском в ДНР, сообщил офицер Южного военного округа России с позывным Икс.
«Операторы ударных беспилотников 56-го ОБСпН 51-й армии Южного военного округа перерезали снабжение передовых позиций украинских боевиков под Красноармейском…» — сказал военнослужащий, слова которого приводит РИА Новости.
Он уточнил, что удалось почти полностью блокировать подвоз провианта и боекомплекта, который ВСУ доставляли, применяя тяжёлые коптеры «Баба-Яга». Боец отметил, что на этом направлении российские силы сбивают такие дроны практически каждый день.
Напомним, 17 октября стало известно, что подразделения ВС РФ в Красноармейске начали бои за улицу Европейская, которая считается ключевой транспортной артерией всего города. 18 октября появилась информация о том, что российские военные выбили ВСУ из села Троянда под Красноармейском.