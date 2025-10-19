Силы ПВО уничтожили беспилотники в Ростовской области

«Ночью силы ПВО отразили на севере Ростовской области воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Чертковском, Миллеровском, Боковском и Верхнедонском районах. Никто из людей не пострадал. Из-за падения обломков загорелся камыш за пределами Кутейниково в Чертковском районе. Огонь был оперативно потушен», — написал он.