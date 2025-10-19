Ричмонд
Силы ПВО уничтожили беспилотники в Ростовской области

Силы ПВО уничтожили беспилотники в четырех районах Ростовской области.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Силы ПВО уничтожили и перехватили беспилотники в Миллеровском, Чертовском, Боковском и Верхнедонском районах Ростовской области, пострадавших нет, сообщает губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«Ночью силы ПВО отразили на севере Ростовской области воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Чертковском, Миллеровском, Боковском и Верхнедонском районах. Никто из людей не пострадал. Из-за падения обломков загорелся камыш за пределами Кутейниково в Чертковском районе. Огонь был оперативно потушен», — написал он.

