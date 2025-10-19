Минобороны России рассказало о службе отца и сына в миномётном расчёте

Отец и сын вместе служат в Херсонской области в миномётном расчёте 49-й общевойсковой армии группировки российских войск «Днепр», сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Их боевой путь начался практически одновременно. Отец, имея за плечами опыт службы в армии и жизненную мудрость, стал для своего сына старшим товарищем, наставником и надежным щитом», — отметило ведомство.
В Минобороны уточнили, что отец занимается в подразделении расчётами и наводкой. Сыну поручены снабжение боеприпасами и выполнение команд. Военнослужащие рассказали, что целями для ударов становятся опорные пункты, наблюдательные позиции, техника и живая сила ВСУ.
«Командование бригады отмечает, что пример семьи является яркой иллюстрацией преемственности поколений, верности воинскому долгу и традициям российской армии», — подчеркнули в министерстве.
Также в ведомстве обратили внимание, что такие династии играют важную роль в поддержании боевого духа и укреплении воинского единства.
Напомним, в феврале 2024 года сообщалось, что шестеро родных братьев из Якутии отправились в зону спецоперации для защиты Родины. В сентябре 2022 года был мобилизован младший член семьи. Старшие братья последовали за ним и подписали контракты.