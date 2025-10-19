В российских силовых ведомства рассказали ТАСС, что на территории Днепропетровской области отмечается деятельность иностранных формирований в составе ВСУ, которые малыми группами выполняют специальные задания.
«Иностранные формирования, как правило, действуют небольшими, высокомобильными группами, часто выполняя специфические задачи — разведка, диверсии, а также использование сложной западной техники», — пояснил собеседник агентства.
Как сообщалось ранее, в начале сентября советник главы ДНР заявил об уничтожении ФАБ-бомбами испаноязычных наемников в Днепропетровской области, а в октябре силовые структуры РФ сообщили о ликвидации там же колумбийской группы наемников.
Накануне стало известно, что около 100 боевиков — граждан США, вступивших в ВСУ, были ликвидированы российскими военными за время проведения специальной военной операции.