Иностранные наемники ВСУ действуют малыми группами в Днепропетровской области

Как сообщалось ранее, в начале сентября советник главы ДНР заявил об уничтожении ФАБ-бомбами испаноязычных наемников в Днепропетровской области, а в октябре силовые структуры РФ сообщили о ликвидации там же колумбийской группы наемников.