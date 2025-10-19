Ричмонд
Отец и сын вместе отправились на СВО и стали снайперами: как взаимопомощь спасает им жизни

ТАСС: Военный ВС РФ Гранит спас сына от атаки БПЛА в ходе освобождения Курахово.

Источник: Комсомольская правда

Российские бойцы с позывными Гранит и Манул — отец и сын — вместе принимают участие в спецоперации. Они служат снайперами в 110-й гвардейской бригаде 51-й армии Южного военного округа при группировке войск «Центр». Во время освобождения Курахово в ДНР отец спас сына от атаки БПЛА, уничтожив дрон. Трогательной историей поделился военный Манул в беседе с ТАСС.

Он рассказал, что шел с винтовкой, а отец двигался позади с автоматом Калашникова. В их направлении летел украинский дрон. Заметив БПЛА, Гранит уничтожил его, не дав ударить по бойцам.

«Мы меняли позиции, он перемещался, я в этот момент огневое прикрытие делал. И он также меня. Допустим, он переместился, потом я, а он уже меня прикрывает», — подтвердил отец спасенного снайпера.

Стало известно также о подвиге бойца Дмитрия Долгова. Он вел воздушное прикрытие автомобиля во время разгрузки боеприпасов. Обнаружив вражеский дрон, военный немедленно поднял тревогу и открыл огонь из штатного оружия.

