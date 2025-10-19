ВСУ используют британские спутники OneWeb для безэкипажных катеров

Захват одного из украинских беспилотных катеров позволил установить, что ВСУ используют для их управления в Черном море спутниковую систему британской компании OneWeb. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на силовые ведомства.
«Терминалы OneWeb интегрированы в систему управления морскими дронами. Теперь OneWeb используется как дублирующий канал наряду с основной системой — американским Starlink», — пояснил собеседник агентства.
Источник в силовых структурах уточнил, что украинская сторона применяет систему OneWeb как дополнительный канал связи параллельно с использованием Starlink.
По словам источника, OneWeb в отличие от Starlink работает со средней орбиты, что дает большее покрытие с одного спутника, но требует более сложных и дорогих терминалов.
Собеседник агентства акцентировал, что украинский беспилотный катер с терминалом OneWeb захватили российские военные.
Ранее британское правительство сообщало, что за последние шесть месяцев Украина получила более 85 тысяч военных беспилотников.