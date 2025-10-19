Ричмонд
ВСУ используют британские спутники OneWeb для безэкипажных катеров

Киев использует британские спутники OneWeb в качестве резервного канала связи.

Источник: Комсомольская правда

Захват одного из украинских беспилотных катеров позволил установить, что ВСУ используют для их управления в Черном море спутниковую систему британской компании OneWeb. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на силовые ведомства.

«Терминалы OneWeb интегрированы в систему управления морскими дронами. Теперь OneWeb используется как дублирующий канал наряду с основной системой — американским Starlink», — пояснил собеседник агентства.

Источник в силовых структурах уточнил, что украинская сторона применяет систему OneWeb как дополнительный канал связи параллельно с использованием Starlink.

По словам источника, OneWeb в отличие от Starlink работает со средней орбиты, что дает большее покрытие с одного спутника, но требует более сложных и дорогих терминалов.

Собеседник агентства акцентировал, что украинский беспилотный катер с терминалом OneWeb захватили российские военные.

Ранее британское правительство сообщало, что за последние шесть месяцев Украина получила более 85 тысяч военных беспилотников.