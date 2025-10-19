В Волгограде и области отменена действующая всю ночь угроза атаки БПЛА

19 октября в 05:30 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций начала рассылку оповещений о миновавшей угрозе.
— Внимание! Отбой беспилотной опасности, — говорится в пришедших на мобильные телефоны волгоградцев смс-сообщениях.
Введён режим был 18 октября в 21:50. Тогда в РСЧС рекомендовали избегать открытых участков улиц, а находясь в помещениях, не подходить к окнам, в случае происшествия опасных инцидентов — непременно обращаться по номеру 112.
Отметим, аэропорт областного центра также был закрыт на прием и выпуск воздушных судов.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше