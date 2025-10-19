Ричмонд
Силы ПВО за ночь сбили 45 украинских беспилотников

Средства ПВО за ночь сбили 45 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Средства ПВО за ночь сбили 45 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщило Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 18 октября т.г. до 7:00 19 октября т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 45 украинских беспилотных летательных аппаратов: 12 — над территорией Самарской области, 11 — над территорией Саратовской области, пять — над территорией Ростовской области, пять — над территорией Воронежской области, три — над территорией Республики Крым, два БПЛА — над территорией Брянской области, два БПЛА — над территорией Липецкой области, один — над территорией Волгоградской области, один — над территорией Оренбургской области, один — над территорией Рязанской области, один — над территорией Тверской области, один — над территорией Тульской области», — говорится в сообщении.

