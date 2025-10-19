Три беспилотника сбили над Крымом

По данным военного ведомства, удары были отражены в период с 23:00 18 октября до 7:00 19 октября.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 беспилотников — над Самарской, 11 — над Саратовской, по пять — над Ростовской и Воронежской областями, три — над территорией Республики Крым, по два — над Брянской и Липецкой областями, по одному БПЛА сбили над территориями Волгоградской, Оренбургской, Рязанской, Тверской и Тульской областями», — сказано в сообщении.
Ранее губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил о пожаре на одном из цехов газоперерабатывающего завода в Оренбурге после атаки дрона ВСУ.
