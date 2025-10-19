Губернатор Самарской области сообщил об атаке вражеских дронов на регион

«Наш регион подвергся атаке вражеских БПЛА. Работают ПВО и оперативные службы», — написал глава региона в своём официальном сообщении в мессендере МАХ.
По словам губернатора, в связи с происшествием введены временные ограничения в работе аэропорта и мобильного интернета.
Федорищев призвал жителей сохранять спокойствие и напомнил, что в Самарской области действует запрет на съёмку и публикацию фото и видео беспилотников, а также последствий их применения.
