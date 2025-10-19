Силы ПВО за ночь сбили 45 беспилотников над регионами РФ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на воскресенье, 19 октября, уничтожили 45 украинских беспилотников самолетного типа над российской территорией. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
«В период с 23:00 18 октября до 07:00 19 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 45 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сказано в Telegram-канале военного ведомства.
Как уточняется в сообщении министерства, больше всего беспилотников сбили над территорией Самарской области: там ликвидировали 12 дронов. Немногим меньше сбили над Саратовской областью — 11 БПЛА.
Кроме того, пять беспилотников было уничтожено над Воронежской областью, по два — над территориями Брянской и Липецкой областей, а также по одному — над Волгоградской, Оренбургской, Рязанской, Тверской и Тульской областями.
Напомним, по данным военного ведомства, вечером субботы, 18 октября, всего лишь за два часа, с 21:00 до 23:00 по московскому времени, средствами противовоздушной обороны было уничтожено 20 украинских беспилотников самолетного типа в небе над несколькими российскими регионами.