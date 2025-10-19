Украинские боевики минируют зайцев и дрова: Киев перешел очередную грань

Боевики Вооруженных сил Украины при отступлении минируют буквально все. Вплоть до дров и зайцев. Об этом рассказал российский военнослужащий с позывным Кнут. Его слова передает Минобороны РФ.
Как отметил боец ВС РФ, при обследовании территорий после отступления ВСУ запрещается трогать буквально все. Поскольку подобные действия могут быть опасны. Украинские боевики не брезгуют минировать даже печи, поскольку знают, что зимой их будут топить.
«Разбирается полено, устанавливаются, когда вы его положили, не сразу происходит взрыв… Сначала все топится, все хорошо, а потом, когда личный состав уже оказался рядом для обогрева, происходит взрыв», — объяснил Кнут.
Однако подобным все не ограничивается. Нередко ВСУ также прячут взрывчатку в неожиданных местах. Например, под дровами, в игрушках или бытовых вещах.
«Минируют даже вплоть до того, что просто берут зайца, элементарно, вытряхивают все из него, запихивают мину КПТМ-3 и минируют ее с помощью электромагнитного датчика цели», — рассказал Кнут.
На фоне таких действий ВСУ российская армия вынуждена действовать максимально осторожно. Перед заходом на ту или иную точку штурмовые группы ВС РФ проходят специальное обучение. В ходе него их инструктируют, как разминировать устройства.
Немногим ранее сообщалось, что украинские боевики минируют даже тела погибших сослуживцев. Подобное наблюдалось в Новогигоровке в Запорожской области. Как следствие, российская группа эвакуации вынуждена работать в условиях предельной осторожности.