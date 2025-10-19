В Минобороны назвали число БПЛА, сбитых над Воронежской областью ночью

Пять беспилотников ликвидировали над Воронежской областью в ночь на 19 октября, следует из данных минобороны РФ.
Губернатор Александр Гусев уточнил, что пострадавших и разрушений нет.
Опасность атаки сохранялась в регионе с 20:53 субботы до 6:01 воскресенья.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше