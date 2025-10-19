Ричмонд
В Минобороны назвали число БПЛА, сбитых над Воронежской областью ночью

Пострадавших и разрушений нет.

Источник: АиФ Воронеж

Пять беспилотников ликвидировали над Воронежской областью в ночь на 19 октября, следует из данных минобороны РФ.

Губернатор Александр Гусев уточнил, что пострадавших и разрушений нет.

Опасность атаки сохранялась в регионе с 20:53 субботы до 6:01 воскресенья.

