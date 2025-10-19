По данным ведомства, подразделения группировки войск «Центр» освободили Чунишино, а подразделения группировки войск «Восток» — Полтавку.
Отмечается, что российские военные поразили живую силу и технику двух тяжелых механизированных, шести механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской, штурмовой бригад, двух штурмовых полков Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также двух бригад морской пехоты и бригады террористической обороны в районах населенных пунктов Торецкое, Гришино, Новогригоровка, Новопавловка, Димитров, Вольное, Новониколаевка и Красноармейск в ДНР.
В Минобороны добавили, что ВСУ потеряли там до 485-ти человек, а также танк, боевую бронированную машину «Казак», шесть автомобилей и артиллерийское орудие.
Кроме того, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили две управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 323 беспилотных летательных аппарата (БПЛА).
