Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские военные освободили Полтавку в Запорожской области и Чунишино в ДНР

Российские военнослужащие освободили населенный пункт Чунишино в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Полтавку в Запорожской области. Об этом 19 октября сообщили в Минобороны РФ в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Центр» освободили Чунишино, а подразделения группировки войск «Восток» — Полтавку.

Отмечается, что российские военные поразили живую силу и технику двух тяжелых механизированных, шести механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской, штурмовой бригад, двух штурмовых полков Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также двух бригад морской пехоты и бригады террористической обороны в районах населенных пунктов Торецкое, Гришино, Новогригоровка, Новопавловка, Димитров, Вольное, Новониколаевка и Красноармейск в ДНР.

В Минобороны добавили, что ВСУ потеряли там до 485-ти человек, а также танк, боевую бронированную машину «Казак», шесть автомобилей и артиллерийское орудие.

Кроме того, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили две управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 323 беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

Новость дополняется

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше