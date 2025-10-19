ВС России поразили пусковую установку HIMARS в Черниговской области

Ранее в этот день Российская армия нанесла поражение объектам транспортной инфраструктуры, обеспечивающим действия ВСУ. Кроме того, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 323 украинских беспилотника, а также две управляемые авиационные бомбы и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.