ВС России поразили пусковую установку HIMARS в Черниговской области

Российские военнослужащие уничтожили реактивную систему залпового огня HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черниговской области. Об этом 19 октября сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, разведка выявила позицию украинской установки в районе населенного пункта Кузьминское. После этого по цели был нанесен удар оперативно-тактическим комплексом «Искандер-М».

В результате удара были также ликвидированы до 15 украинских боевиков и два автомобиля сопровождения повышенной проходимости.

Ранее в этот день Российская армия нанесла поражение объектам транспортной инфраструктуры, обеспечивающим действия ВСУ. Кроме того, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 323 украинских беспилотника, а также две управляемые авиационные бомбы и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

