ЦАХАЛ заявила о начале серии ударов по объектам ХАМАС

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по объектам ХАМАС на юге сектора Газа в ответ на «грубое нарушение» перемирия.

Источник: Reuters

По утверждению пресс-службы, палестинцы в воскресенье выпустили противотанковую ракету и открыли огонь по войскам. Армия Израиля нанесла несколько ударов в ответ.

«В ответ на грубое нарушение соглашения о прекращении огня ранее сегодня ЦАХАЛ начала серию ударов по объектам террора ХАМАС на юге сектора Газа», — говорится в сообщении в Telegram-канале армии.

Ранее в воскресенье премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поручил военному руководству страны принять «решительные меры против террористических целей» в секторе Газа.

Прекращение огня в Газе.

Соглашение между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. Палестинское движение освободило 20 заложников, которых удерживали в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, Израилю передали всех оставшихся в живых пленных.

Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Тель-Авив отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа и 250 человек, которые отбывали пожизненные или долгие сроки.

Сейчас ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену. По условиям соглашения, палестинская сторона должна отдать 28 тел, но пока вернули и опознали лишь 11.

