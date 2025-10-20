Ричмонд
Вечером 19 октября в Воронеже сработали сирены

Вечером 19 октября в Воронежской области объявили опасность беспилотников, об этом в 18.38 сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Гусев.

Источник: Комсомольская правда

О непосредственной угрозе удара БПЛА сразу оповестили жителей Нововоронежа, Лискинского и Россошанского районов — там сработали системы оповещения. А в 18.55 сирены зазвучали в Воронеже.

При объявлении угрозы налета дронов спасатели рекомендуют зайти в здания, дома держаться подальше от оконных проемов. Если увидели БПЛА — сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112.

