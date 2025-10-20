Вечером 19 октября в Воронеже сработали сирены

О непосредственной угрозе удара БПЛА сразу оповестили жителей Нововоронежа, Лискинского и Россошанского районов — там сработали системы оповещения. А в 18.55 сирены зазвучали в Воронеже.
При объявлении угрозы налета дронов спасатели рекомендуют зайти в здания, дома держаться подальше от оконных проемов. Если увидели БПЛА — сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше