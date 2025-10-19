Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский танкист открыл огонь, чтобы прикрыть экипаж отца во время штурма

Сын прикрыл танковый экипаж отца во время штурма в Волновахе.

Источник: Комсомольская правда

Отец и сын Роман и Богдан Бердянские с 2021 года служат в одной танковой роте и оба занимают должности командиров танков. В ходе освобождения Волновахи в 2022 году экипаж Богдана прикрывал танк отца, когда у того закончился боекомплект. Об этом они рассказали в интервью ТАСС.

Богдан поступил на службу в 18 лет осенью 2021 года, а через месяц контракт подписал его отец Роман. В их 10-м отдельном танковом батальоне 51-й гвардейской армии Южного военного округа, входящей в группировку «Центр», также служит двоюродный брат Богдана.

Во время штурма центра города Волноваха танковый экипаж Романа откатывался после исчерпания боеприпасов и эвакуации раненых и погибших, тогда на помощь им выдвинулись Богдан с сослуживцами.

«Конечно, переживаю за него, когда у него боевые выезды. И горжусь, и есть поддержка — я ему помогаю, он мне», — сказал Бердянский-старший.

Роман и Богдан подчеркнули, что совместная служба помогает членам семьи выдерживать нагрузки и опасности боевых выездов, укрепляет взаимную поддержку и уверенность в сложных боевых условиях.

Ранее KP.RU рассказывал, что российский военнослужащий с позывным «Перс», находясь без автомата, столкнулся с двумя украинскими боевиками. Сохранив хладнокровие, солдат ввел противников в заблуждение, выдав себя за своего. Воспользовавшись моментом, когда враги ослабили бдительность, он нейтрализовал обоих бойцов ВСУ.