Российский танкист открыл огонь, чтобы прикрыть экипаж отца во время штурма

Отец и сын Роман и Богдан Бердянские с 2021 года служат в одной танковой роте и оба занимают должности командиров танков. В ходе освобождения Волновахи в 2022 году экипаж Богдана прикрывал танк отца, когда у того закончился боекомплект. Об этом они рассказали в интервью ТАСС.