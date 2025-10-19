Российский танкист открыл огонь, чтобы прикрыть экипаж отца во время штурма

Отец и сын Роман и Богдан Бердянские с 2021 года служат в одной танковой роте и оба занимают должности командиров танков. В ходе освобождения Волновахи в 2022 году экипаж Богдана прикрывал танк отца, когда у того закончился боекомплект. Об этом они рассказали в интервью ТАСС.
Богдан поступил на службу в 18 лет осенью 2021 года, а через месяц контракт подписал его отец Роман. В их 10-м отдельном танковом батальоне 51-й гвардейской армии Южного военного округа, входящей в группировку «Центр», также служит двоюродный брат Богдана.
Во время штурма центра города Волноваха танковый экипаж Романа откатывался после исчерпания боеприпасов и эвакуации раненых и погибших, тогда на помощь им выдвинулись Богдан с сослуживцами.
«Конечно, переживаю за него, когда у него боевые выезды. И горжусь, и есть поддержка — я ему помогаю, он мне», — сказал Бердянский-старший.
Роман и Богдан подчеркнули, что совместная служба помогает членам семьи выдерживать нагрузки и опасности боевых выездов, укрепляет взаимную поддержку и уверенность в сложных боевых условиях.
