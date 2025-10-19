Израиль сообщил о старте военных учений на границе с Ливаном

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проведет масштабные военные маневры на граничащих с Ливаном территориях, пишет издание Times of Israel, ссылаясь на военное ведомство.
«Армия обороны Израиля заявила, что начинает заранее спланированные пятидневные крупномасштабные военные учения вдоль границы с Ливаном и в израильских поселениях в этом районе», — говорится в сообщении.
Учения начнутся вечером 19 октября и завершатся 23 октября, в ходе маневров планируется отработать различные сценарии, в том числе оборону района и реагирование на непосредственные угрозы, рассказали в ведомстве.
В ЦАХАЛ предупредили население о возможных звуках взрывов и активизации движения БПЛА, авиации, военных кораблей в море.
Ранее ливанский телеканал Al-Mayadeen сообщил, что в окрестностях Мусейлиха и Наджарии израильские ВВС осуществили серию атак, в результате которых погиб один человек и еще несколько получили ранения.