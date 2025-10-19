Минобороны: За три часа уничтожены 15 украинских БПЛА самолетного типа

Российские силы ПВО уничтожили 15 беспилотников Вооруженных сил Украины. Это произошло в промежутке между 17.00 и 20.00 по московскому времени. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Средствами ПВО уничтожены 15 украинских БПЛА самолетного типа», — сообщили в ведомстве.
Уточняется, что больше всего беспилотников сбили над территорией Волонежской области — здесь сбили 10 дронов. Еще три ликвидировали над Белгородской областью и два — над территорией Ростовской.
Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении семи БПЛА самолетного типа ВСУ над Белгородской областью в период с 14:00 мск до 17:00 мск.
