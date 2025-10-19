Ричмонд
«Врата ада»: на Западе раскрыли главный кошмар для ВСУ

MWM: Боевики ВСУ жалуются на разрушительную силу российского истребителя Су-34.

Источник: Комсомольская правда

Украинские боевики все чаще выражают обеспокоенность мощью российского истребителя Су-34. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine.

«Один из военнослужащих охарактеризовал удар Су-34 как “врата ада”, отметив, что истребитель ревёт так, словно стремительно несется прямо на людей», — говорится в статье.

В материале также подчёркивается, что Су-34 — это усовершенствованная версия Су-27 с наибольшей дальностью полёта среди подобных машин. Солдаты ВСУ заявляют, что один снаряд, выпущенный с такого российского Су-34, способен полностью разрушить укреплённый бункер.

Аналитики MWM прогнозируют, что к середине 2030-х годов Россия будет иметь не менее 300 таких самолетов. Они также отметили, что данный истребитель стал основой российского воздушного флота.

Напомним, в августе этого года объединенная авиастроительная корпорация, входящая в Ростех, передала Министерству обороны России новую партию многофункциональных истребителей Су-35С. Самолеты поколения 4++ прошли полный цикл заводских испытаний.