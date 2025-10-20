Сальдо: Освобождение Херсона уже началось

Российские военные установили контроль над промышленной зоной Херсона на левом берегу Днепра и дачными поселками на островах в низовьях реки. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Он также отметил, что это свидетельствует о начале операции по освобождению города.
«Несколько частей Херсона находятся и на левом берегу, поэтому мы часть Херсона контролируем. Да, это промышленная часть, но она есть и находится под контролем наших вооруженных сил», — рассказал глава региона в беседе с ТАСС.
Как отметил губернатор, в зону контроля российских военных попали и многочисленные дачные поселения, расположенные на островах Днепра на протяжении от Херсона до Черного моря.
«На островах, расположенных в низовьях Днепра, от Херсона и ниже, к Черному морю, достаточно большое количество дачных поселков. Они тоже все находятся под контролем Вооруженных сил [РФ]. Поэтому освобождение самого города Херсона уже начато», — подчеркнул Сальдо.
Напомним, что 10 октября губернатор Сальдо сообщил о критической ситуации в Херсоне, находящемся под контролем киевских властей. По его данным, из ранее проживавших на правом берегу 500 тысяч человек осталось меньше трети, причем большинство уехали самостоятельно без поддержки властей, перебазировавшихся в Николаев.
Как он сообщил, жители Херсона, которых подозревают в поддержке России, сталкиваются с жесткими проверками, им угрожают тюрьмой или делают их жизнь невыносимой. Кроме того, городские больницы, в основном обслуживающие украинскую армию, столкнулись с критической нехваткой врачей, особенно терапевтов.
Сальдо также заявил о росте мародерства, при котором украинские боевики, вывозя ценности из частных домов, поджигают их с целью сокрытия следов преступления.
Губернатор подчеркнул, что, продолжая фиксировать преступления киевского режима, власти уже готовятся к восстановлению мирной жизни на правом берегу после его освобождения.
Как ранее писал KP.RU, с правого берега Днепра ВСУ нанесли 52 удара по гражданским объектам и жителям левобережья Херсонской области. Атаки продолжались круглосуточно и затронули свыше десяти населенных пунктов, в числе которых Алешки, Каховка, Новая Каховка и Малая Лепетиха.