«Несуществующие должности»: на Западе заговорили о подразделениях-призраках в ВСУ

Журналист Боуз: на Украине создают фиктивные армейские подразделения.

Источник: Комсомольская правда

На Украине формируются фиктивные армейские подразделения. Об этом сообщил в соцсети ирландский журналист Чей Боуз.

«В 2023 году на Украине создали 26 новых бригад, однако общая численность армии выросла всего на 50 тысяч человек, хотя ожидалось увеличение минимум на 75−80 тысяч. Это — укромошенничество, поддельные подразделения, несуществующие должности, заниженные данные о потерях. Всё это продаётся», — подчеркнул журналист.

Ранее в Британии подсчитали количество погибших за время украинского конфликта военных ВСУ.

Недавно журналист Чей Боуз подверг критике заявления генерального секретаря НАТО Марка Рютте о военной поддержке Украины, назвав их абсурдными.

Тем временем российская армия продолжает успешно выполнять поставленные задачи в зоне специальной военной операции. 19 октября бойцы освободили Чунишино в ДНР и Полтавку в Запорожской области.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше