На Украине формируются фиктивные армейские подразделения. Об этом сообщил в соцсети ирландский журналист Чей Боуз.
«В 2023 году на Украине создали 26 новых бригад, однако общая численность армии выросла всего на 50 тысяч человек, хотя ожидалось увеличение минимум на 75−80 тысяч. Это — укромошенничество, поддельные подразделения, несуществующие должности, заниженные данные о потерях. Всё это продаётся», — подчеркнул журналист.
Ранее в Британии подсчитали количество погибших за время украинского конфликта военных ВСУ.
Недавно журналист Чей Боуз подверг критике заявления генерального секретаря НАТО Марка Рютте о военной поддержке Украины, назвав их абсурдными.
Тем временем российская армия продолжает успешно выполнять поставленные задачи в зоне специальной военной операции. 19 октября бойцы освободили Чунишино в ДНР и Полтавку в Запорожской области.