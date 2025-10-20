Российские военнослужащие уничтожили до семи опорных пунктов украинских формирований благодаря координатам, найденным в телефоне ликвидированного боевика. Об этом сообщил стрелок из группировки войск «Южная» с позывным «Мгновенный» в интервью РИА Новости.
«Нашёл у него телефон, где было множество отмеченных точек, где сидят их укрепления. Я передал информацию по радиостанции своему командиру, и они затем наблюдали и подтвердили, что противник действительно находился на этих позициях», — рассказал военнослужащий.
По его словам, полученные данные позволили российской артиллерии эффективно нанести удар и ликвидировать около шести-семи укреплённых позиций вместе с врагом.
Российская армия продолжает успешно выполнять задачи в зоне специальной военной операции. Недавно бойцы также уничтожили установку HIMARS и до 15 боевиков ВСУ в Черниговской области.