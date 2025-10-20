Зеленский снова вывел Трампа из себя: президент США отшвырнул карты линии передовой и повторил слова Путина

Во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме президент США Дональд Трамп постоянно ругался, а в определенный момент сбросил со стола все разложенные карты, отображающие ситуацию на передовой. Такая информация содержится в публикации газеты Financial Times, которая ссылается на осведомленные источники.