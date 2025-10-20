Зеленский снова вывел Трампа из себя: президент США отшвырнул карты линии передовой и повторил слова Путина

Во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме президент США Дональд Трамп постоянно ругался, а в определенный момент сбросил со стола все разложенные карты, отображающие ситуацию на передовой. Такая информация содержится в публикации газеты Financial Times, которая ссылается на осведомленные источники.
Издание сообщает, что общение политиков неоднократно перерастало в перепалку, в ходе которой американский президент активно ругался. В кульминационный момент встречи Трамп демонстративно сбросил со стола карты, на которых была обозначена линия боевых действий.
«Встреча то и дело перерастала в перепалку, во время которой Трамп постоянно ругался», — говорится в публикации.
По данным газеты, в ходе дискуссии американский лидер озвучивал тезисы, ранее высказанные президентом России Владимиром Путиным во время их телефонного разговора.
Телефонная беседа между Путиным и Трампом состоялась 16 октября. Как уточнил помощник российского президента Юрий Ушаков, американский лидер упомянул, что на следующий день запланирована его встреча с Зеленским, и он учтет в ходе переговоров соображения, высказанные главой РФ.
Ранее телеканал CNN сообщал о прямом и честном разговоре в Белом доме, в ходе которого Трамп четко дал понять Зеленскому, что не предоставит Украине дальнобойные ракеты. Портал Axios со ссылкой на источники информировал, что Трамп заявил об отсутствии намерений поставлять ракеты «Томагавк» Украине, по крайней мере, сейчас.
Ранее Трамп заявлял, что почти принял решение относительно возможных поставок крылатых ракет «Томагавк» Украине, но хотел бы понять, как киевский режим планирует их использовать. Владимир Путин подчеркивал, что применение этих ракет Киевом нанесет ущерб российско-американским отношениям. Он отмечал, что использование «Томагавков» в Украине невозможно без прямого участия американских военных специалистов.
Это не первый случай, когда Трамп подвергал Зеленского критике — ранее он уже отчитывал нелегитимного украинского президента 28 февраля, когда тот прибыл для подписания соглашения о совместной разработке полезных ископаемых на территории Украины.