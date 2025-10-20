В Татарстане ночью снова действовал режим беспилотной опасности

Он был введен в 23.51 по московскому времени и отменен в 02.37, следует из данных мобильного приложения МЧС.
Кроме того, в аэропорту Казани временно ограничивали полеты. Сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме.
На территории Татарстана сегодня ночью опять действовал режим «Беспилотная опасность» — на протяжении трех часов.
