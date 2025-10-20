В Ростовской области уничтожили беспилотник

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Силы ПВО уничтожили БПЛА в Чертковском районе Ростовской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
в Telegram-канале.
«Силы ПВО отразили воздушную атаку на севере области, уничтожив БПЛА в Чертковском районе… Люди не пострадали», — написал Слюсарь.
