Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области уничтожили беспилотник

Слюсарь: силы ПВО отразили воздушную атаку на Ростовскую область.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Силы ПВО уничтожили БПЛА в Чертковском районе Ростовской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

в Telegram-канале.

«Силы ПВО отразили воздушную атаку на севере области, уничтожив БПЛА в Чертковском районе… Люди не пострадали», — написал Слюсарь.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше