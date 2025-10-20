Польские наемники, столкнувшись с российскими военными на константиновском направлении в ДНР, не выдержали боя и были вынуждены отступить. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира мотострелкового взвода «Южной» группировки войск с позывным Боец.
«Был один населенный пункт, где мы встретились именно с наемниками. Мы сидели за стеной, они — за другой. Четко слышали их диалоги, переговоры — польский язык. Не такие уж они сильные, как о них говорят. Бежали так же, как и все остальные наемники», — сказал собеседник агентства.
Как отметил командир, при эвакуации украинская сторона в первую очередь старается вывести иностранных наемников, часто оставляя своих солдат на позициях.
Ранее источник в российских силовых структурах назвал число уничтоженных за три года американских наемников ВСУ. По его информации, российскими подразделениями было уничтожено около сотни боевиков американского происхождения.