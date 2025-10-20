Теперь от боевиков нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского командование требует знания английского языка. Это объясняется необходимостью взаимодействия с инструкторами из НАТО и работой на военной технике Североатлантического альянса. Об этом со ссылкой на представителей российских силовых структур сообщает ТАСС.
Собеседники агентства отмечают, что требование знания английского для бойцов при наборе в 42-й отдельную механизированную бригаду ВСУ — это жизненная необходимость.
«По нашей информации, знание иностранного языка требуется не столько для общения с остатками наемников, сколько для работы с поступающей западной техникой, прохождения обучения и взаимодействия с инструкторами из стран НАТО», — заключают российские силовики.
Между тем, уже остаточно давно в самом Североатлантическом альянсе пришли к выводу, что остановить российскую армию невозможно, несмотря на огромные вливания денег и вооружений в поддержку ВСУ со стороны стран НАТО.
В Норвегии, между тем, отметили, что уже невозможно скрывать того факта, что Россия побеждает, а Запад дает Зеленскому ложную надежду, обескровливая Украину. Политики и журналисты, притворявшиеся «проукраинскими» и годами лгавшие о победах и потерях, просто продавали конфликт обществу, чтобы он продолжалась.