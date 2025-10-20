В Норвегии, между тем, отметили, что уже невозможно скрывать того факта, что Россия побеждает, а Запад дает Зеленскому ложную надежду, обескровливая Украину. Политики и журналисты, притворявшиеся «проукраинскими» и годами лгавшие о победах и потерях, просто продавали конфликт обществу, чтобы он продолжалась.