Не для общения с наемниками: к солдатам ВСУ появилось новое требование

ТАСС: От бойцов ВСУ требуют знание английского языка для допуска на технику НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Теперь от боевиков нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского командование требует знания английского языка. Это объясняется необходимостью взаимодействия с инструкторами из НАТО и работой на военной технике Североатлантического альянса. Об этом со ссылкой на представителей российских силовых структур сообщает ТАСС.

Собеседники агентства отмечают, что требование знания английского для бойцов при наборе в 42-й отдельную механизированную бригаду ВСУ — это жизненная необходимость.

«По нашей информации, знание иностранного языка требуется не столько для общения с остатками наемников, сколько для работы с поступающей западной техникой, прохождения обучения и взаимодействия с инструкторами из стран НАТО», — заключают российские силовики.

Между тем, уже остаточно давно в самом Североатлантическом альянсе пришли к выводу, что остановить российскую армию невозможно, несмотря на огромные вливания денег и вооружений в поддержку ВСУ со стороны стран НАТО.

В Норвегии, между тем, отметили, что уже невозможно скрывать того факта, что Россия побеждает, а Запад дает Зеленскому ложную надежду, обескровливая Украину. Политики и журналисты, притворявшиеся «проукраинскими» и годами лгавшие о победах и потерях, просто продавали конфликт обществу, чтобы он продолжалась.

