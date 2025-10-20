Российские военные получили координаты позиций ВСУ с телефона ликвидированного украинского боевика и нанесли удары по опорным пунктам противника, сообщил стрелок группировки войск «Юг» Вооружённых сил России с позывным Мгновенный.
«Нашёл у него телефон, где было множество отмеченных точек, где сидят их укрепления. Я передал информацию по радиостанции своему командиру, и они затем наблюдали и подтвердили, что противник действительно находился на этих позициях», — сказал боец, которого цитирует РИА Новости.
Это позволило уничтожить от шести до семи опорных пунктов с живой силой противника.
Напомним, в конце сентября две ракеты российского комплекса «Искандер» поразили учебно-тренировочный полигон ВСУ в Черниговской области. В результате ударов были уничтожены около 200 украинских военнослужащих. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с aif.ru предположил, что навести ракеты на эту цель помогли телефоны, которые использовались новобранцами ВСУ. Вместе с тем он подчеркнул, чтов первую очередь хорошо сработала разведка Вооружённых сил РФ.