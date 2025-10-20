ТАСС: глава штаба ВСУ Заика ликвидирован в Сумской области

В результате удара по пункту дислокации украинских военных были ликвидированы командир артиллерийской батареи 117-й бригады теробороны ВСУ капитан Владимир Кудреватых и начальник штаба батальона 76-го полка связи и радиотехнического обеспечения ВСУ майор Александр Заика. Об этом со ссылкой на представителей российских силовых структур сообщает ТАСС.