В результате удара по пункту дислокации украинских военных были ликвидированы командир артиллерийской батареи 117-й бригады теробороны ВСУ капитан Владимир Кудреватых и начальник штаба батальона 76-го полка связи и радиотехнического обеспечения ВСУ майор Александр Заика. Об этом со ссылкой на представителей российских силовых структур сообщает ТАСС.
Кроме того, отметили собеседники агентства, в результате точного удара по украинским позициям в Черниговской области уничтожены два сержанта 8-го отдельного батальона ТРО Александр Манис и Павел Гацук.
Ранее российские военные уничтожили одного из лидеров украинской террористической организации «Правый сектор»* Владимира Скляра в Сумской области Украины.
Кроме того, в зоне специальной военной операции ликвидирован украинский актер и телеведущий Максим Нелипа, который служил в ВСУ.
* Запрещенная в России экстремистская организация.