Опасность атаки беспилотников действовала в Самарской области ночью 20 октября

Режим угрозы атаки БПЛА в Самарской области отменили.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 20 октября в Самарской области действовала угроза атаки беспилотников. Ее объявили еще поздним вечером 19 октября. Режим угрозы действовал около четырех часов.

«В Самарской области объявлен отбой опасности атаки БПЛА», — такое сообщение появилось в приложении МЧС около 03.00.

О ЧП на территории региона за это время не сообщается. Аэропорт Курумоч во время действия угрозы атаки БПЛА работал в обычном режиме, сейчас самолеты также приземляются и вылетают по расписанию.

А вот 19 октября над Самарской областью сбили 12 вражеских беспилотников.

