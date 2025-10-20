Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Крымом сбили вражеские беспилотники

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт — РИА Новости Крым. Средства ПВО за минувшую ночь уничтожили семь украинских беспилотников над регионами России, в том числе три — над Крымом. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три БПЛА — над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.

Кроме того, два дрона сбиты над территорией Брянской области, по одному — над Липецкой и Ульяновской областями.

Как сообщалось, сутками ранее в ночь на воскресенье силы ПВО сбили над регионами России 45 вражеских БПЛА, в том числе три — над территорией Крыма.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше