Над Крымом сбили вражеские беспилотники

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три БПЛА — над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.
Кроме того, два дрона сбиты над территорией Брянской области, по одному — над Липецкой и Ульяновской областями.
Как сообщалось, сутками ранее в ночь на воскресенье силы ПВО сбили над регионами России 45 вражеских БПЛА, в том числе три — над территорией Крыма.
