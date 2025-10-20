Силами противовоздушной обороны в течение ночи было уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов над воздушным пространством российских регионов. Соответствующее заявление сделали в Министерстве обороны.
Согласно официальным данным, три воздушных цели были нейтрализованы над территорией Республики Крым, два беспилотника сбили над Брянской областью, и по одному аппарату уничтожили над Липецкой и Ульяновской областями.
Прежде украинский дрон атаковал рейсовый автобус с пассажирами в селе Илек-Кошары Белгородской области. В ходе инцидента пострадали три человека.
Российские войска постоянно отражают атаки украинских дронов над территорией РФ. При этом киевский режим продолжает пытаться нанести удары по объектам, которые не имеют ничего общего с военными целями. Тем самым армия ВСУ подтверждает свою террористическую сущность, о которой говорил президент России Владимир Путин.