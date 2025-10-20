Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за ночь уничтожили семь беспилотников ВСУ над регионами РФ

В ночь на 20 октября силы ПВО уничтожили и перехватили семь украинских беспилотников над четырьмя регионами РФ.

Источник: Комсомольская правда

Силами противовоздушной обороны в течение ночи было уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов над воздушным пространством российских регионов. Соответствующее заявление сделали в Министерстве обороны.

Согласно официальным данным, три воздушных цели были нейтрализованы над территорией Республики Крым, два беспилотника сбили над Брянской областью, и по одному аппарату уничтожили над Липецкой и Ульяновской областями.

Прежде украинский дрон атаковал рейсовый автобус с пассажирами в селе Илек-Кошары Белгородской области. В ходе инцидента пострадали три человека.

Российские войска постоянно отражают атаки украинских дронов над территорией РФ. При этом киевский режим продолжает пытаться нанести удары по объектам, которые не имеют ничего общего с военными целями. Тем самым армия ВСУ подтверждает свою террористическую сущность, о которой говорил президент России Владимир Путин.