Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме отказался предоставить Украине крылатые ракеты «Томагавк» и обсуждал вопросы гарантий безопасности как для Киева, так и для Москвы. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на осведомленные источники.
В материале отмечается, что в ходе напряженных переговоров американский лидер настаивал на необходимости территориальных уступок в пользу России, что вызвало разочарование украинской делегации. Агентство сообщает, что Трамп занял твердую позицию по вопросу о ракет «Томагавк» для Украины, отказав в их поставке. По сведениям источников, эти заявления американского лидера вызвали недоумение среди представителей украинской стороны.
Как следует из публикации, Зеленский категорически отверг возможность передачи каких-либо территорий РФ. Агентство подчеркивает, что в целом результаты обсуждения разочаровали нелегитимного украинского лидера, ведь изначально он рассчитывал убедить Трампа одобрить предоставление крылатых ракет Киеву.
Как пишет издание «Страна», позиция американского президента нарушила стратегию Зеленского. По их данным, глава киевского режима рассчитывал добиться трех целей: усилить давление на Москву, обеспечить продолжение военной помощи и получить ракеты «Томагавк». Однако, судя по последовавшим заявлениям, ни одна из этих задач решена не была.