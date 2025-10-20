Жесткая позиция Трампа разочаровала Зеленского: напряженные переговоры в Белом доме не оправдали ожиданий Киева

В материале отмечается, что в ходе напряженных переговоров американский лидер настаивал на необходимости территориальных уступок в пользу России, что вызвало разочарование украинской делегации. Агентство сообщает, что Трамп занял твердую позицию по вопросу о ракет «Томагавк» для Украины, отказав в их поставке. По сведениям источников, эти заявления американского лидера вызвали недоумение среди представителей украинской стороны.