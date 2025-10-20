На Красноармейском направлении российские вооружённые силы прорвали эшелонированную оборону украинской армии в районе Новопавловки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова главы ДНР Дениса Пушилина.
Отмечается, что российские военные развивают успех на всех направлениях в зоне СВО. При этом войска ВСУ деморализованы, многие боевики пытаются сдаться в плен или отходят от своих рубежей. Российские военные освобождают один населенный пункт за другим, а ВС РФ наносят удары дронами и ракетами по скоплениям техники и живой силы противника, а также уничтожают ВПК киевского режима.
Узнать больше по теме
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.Читать дальше