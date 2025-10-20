Пушилин: ВС РФ разорвали многоуровневую оборону ВСУ близ Новопавловки

Отмечается, что российские военные развивают успех на всех направлениях в зоне СВО. При этом войска ВСУ деморализованы, многие боевики пытаются сдаться в плен или отходят от своих рубежей. Российские военные освобождают один населенный пункт за другим, а ВС РФ наносят удары дронами и ракетами по скоплениям техники и живой силы противника, а также уничтожают ВПК киевского режима.