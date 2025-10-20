Ричмонд
NYP: американские военные признались в запуске НЛО

В 2024 году очевидцы неоднократно сообщали о неопознанных летающих объектах над Нью-Джерси.

Частная компания, которая изготавливает технику для американской армии, призналась в том, что над Нью-Джерси в ноябре 2024 года кружили не НЛО, а секретная военная техника, с заявлением источника New York Post ознакомился aif.ru.

«Вы помните тот большой страх перед НЛО в Нью-Джерси в прошлом году? Ну, это были мы», — заявил собеседник издания на армейской конференции на полигоне Форт-Ракер в США.

По его словам, тогда военные тестировали новые аппараты, какие — они не могут раскрыть из-за секретного государственного контракта.

Автор материала подчеркивает, что предполагаемые НЛО появились 13 ноября 2024 года над армейской базой Пикатинни Арсенал в округе Моррис, они периодически летали до конца декабря, что вызывало беспокойство среди местного населения.

Пентагон отказался комментировать информацию, сославшись на приостановку работы федерального правительства.

Ранее таинственные белые шары-шпионы замечены над США.