NYP: американские военные признались в запуске НЛО

Частная компания, которая изготавливает технику для американской армии, призналась в том, что над Нью-Джерси в ноябре 2024 года кружили не НЛО, а секретная военная техника, с заявлением источника New York Post ознакомился aif.ru.
«Вы помните тот большой страх перед НЛО в Нью-Джерси в прошлом году? Ну, это были мы», — заявил собеседник издания на армейской конференции на полигоне Форт-Ракер в США.
По его словам, тогда военные тестировали новые аппараты, какие — они не могут раскрыть из-за секретного государственного контракта.
Автор материала подчеркивает, что предполагаемые НЛО появились 13 ноября 2024 года над армейской базой Пикатинни Арсенал в округе Моррис, они периодически летали до конца декабря, что вызывало беспокойство среди местного населения.
Пентагон отказался комментировать информацию, сославшись на приостановку работы федерального правительства.
