Российские войска продвигаются к Константиновке в Донецкой Народной Республике, готовясь к боям за освобождение города. Глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24» сообщил, что разведка уже вошла на окраины Константиновки после освобождения Плещеевки. По его словам, это говорит о скором начале городских боев.
Российские силы также наносят удары по позициям украинской армии в районе Добропольского выступа. Денис Пушилин отметил, что противник несет значительные потери в этом районе, а российские войска продолжают удерживать инициативу.
Активное наступление идет и на юго-западе Константиновки. Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские бойцы атакуют оборонительные линии ВСУ, ослабляя украинские подразделения. По его словам, в этом районе идут ожесточенные бои.