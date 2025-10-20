Пушилин: ВС России заходят на границы Константиновки в ДНР

Российские войска продвигаются к Константиновке в Донецкой Народной Республике, готовясь к боям за освобождение города. Глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24» сообщил, что разведка уже вошла на окраины Константиновки после освобождения Плещеевки. По его словам, это говорит о скором начале городских боев.