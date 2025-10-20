Оператор БПЛА Росгвардии уничтожил гаубицу ВСУ в Сумской области

Уточняется, что во время ночной разведки на сумском направлении военнослужащие обнаружили замаскированную гаубицу Д-20 ВСУ в одном из лесных массивов.
«Несмотря на темное время суток, оператор БПЛА, умело маневрируя FPV-дроном, точно поразил цель и уничтожил артиллерийское орудие ВСУ», — следует из публикации.
В Минобороны РФ 19 октября сообщили, что российские военнослужащие уничтожили реактивную систему залпового огня HIMARS ВСУ в Черниговской области. По данным ведомства, разведка выявила позицию украинской установки в районе населенного пункта Кузьминское.
