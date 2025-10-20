Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оператор БПЛА Росгвардии уничтожил гаубицу ВСУ в Сумской области

В Сумской области оператор беспилотника Росгвардии ликвидировал гаубицу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 20 октября сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Уточняется, что во время ночной разведки на сумском направлении военнослужащие обнаружили замаскированную гаубицу Д-20 ВСУ в одном из лесных массивов.

«Несмотря на темное время суток, оператор БПЛА, умело маневрируя FPV-дроном, точно поразил цель и уничтожил артиллерийское орудие ВСУ», — следует из публикации.

В Минобороны РФ 19 октября сообщили, что российские военнослужащие уничтожили реактивную систему залпового огня HIMARS ВСУ в Черниговской области. По данным ведомства, разведка выявила позицию украинской установки в районе населенного пункта Кузьминское.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше